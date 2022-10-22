高雄一名67歲的周姓婦人，接獲自稱是電力公司客服來電，指稱她電費未繳，甚至還要通報警方，隨後又有自稱刑事小隊長和檢察官來電，說她個資被盜用涉嫌洗錢案，要求她交付名下財產作為證物，雙方還約在周婦家外面交118萬，直到對方消失後，她才驚覺被騙，警方查獲4名嫌犯，他們還吸收未成年少年做為車手，全案依法送辦。

67歲周姓婦人在6月份期間，接獲自稱是電力公司客服來電，告知她有申請電表的3萬電費未繳，雖然周婦告訴對方並沒有申辦電表，不過客服卻說會通報警方，過沒多久就有自稱刑事小隊長來電，稱接獲電力公司報案，經查發現周女個資遭冒用並在某銀行開戶，還涉嫌一樁300萬洗錢案，全案已由地檢署檢察官指揮偵辦中；隔天，又有自稱檢察官來電，要求周女配合調查，還要她遵守偵查不公開，不可告訴親友，還為了要證明名下所有財產非贓款，要交付檢方作為證物。

周婦擔心自己跟洗錢案扯上關係，不僅變賣手中股票，還依指示臨櫃提款，遇上行員關切時，她就自稱是家中裝潢所用，雙方相約在周女住家外，當面交付新臺幣118萬元，直至發現對方未再聯繫，周女才驚覺遭詐，向警方報案。

高市警獲報後展開追查，調閱相關監視器畫面及資料，查獲28歲的黃姓主嫌夥同胡及林嫌共組假檢警詐騙集團，並吸收5人當車手，其中4人還是未成年，來協助提領相關贓款，警方清查共有7個被害人，詐騙金額高達約292萬、還有黃金8兩，訊後將8人依涉犯詐欺罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。