桃園市議員詹江村今(22)日在臉書透露最新桃園市議員民調，在年輕族群中，他是27個候選人當中的第一名且遙遙領先。由於之前曾遭網紅「四叉貓」爆料恐有論文抄襲之嫌，詹對此表示，由此可見民進黨錯估形勢，以為「四叉貓」還是年輕人的偶像，卻變成真正的選情反指標。

詹江村指出，最新桃園市議員民調，他在沒有任何競選活動、不拜票、不發名片文宣之下，排名沒有非常前面，並不意外。但詹江村說弔詭的是，在四叉貓跟館長連番攻擊下，20-29歲及30-39歲年輕族群中，27個候選人當中，「我竟出乎預料的躍居所有人第一，而且是跨距式的遙遙領先於其他的候選人」。

詹江村表示，由此可見民進黨錯估形勢，以為四叉貓還是年輕人的偶像，卻變成真正的選情反指標。他說或許這也是民進黨台北市長跟桃園市長民調，年輕族群落後的主要原因。

由於之前四叉貓曾爆料詹江村的碩士論文內容「各種拼貼簡轉繁」，恐有論文抄襲之嫌。當時詹江村表示，他只是選一個小議員，大媒體跟側翼用選市長的篇幅，報導他的論文抄襲，不會太誇張嗎？