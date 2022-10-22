芎林國中林沛萱參加新北城市盃全國田徑公開賽，在國女五項全能跳高以1.78公尺的成績，再次打破大會紀錄。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣芎林國中田徑選手林沛萱，日前出征新北城市盃全國田徑公開賽，在國中女子組跳高及五項全能項目獲得雙料冠軍，更打破國女跳高單項、國女五項全能跳高等大會紀錄，成為國女五項全能歷年來的排名第一。

教育局長楊郡慈指出，林沛萱繼111年全國中等學校運動會勇奪五項全能與跳高雙面金牌、111年全縣運動會打破大會5項紀錄後，在新北城市盃全國田徑公開賽也獲得雙料冠軍。

林沛萱在此次賽事國女跳高單項，以1.69公尺打破原1.67公尺的大會紀錄，也在國女五項全能跳高項目，以1.78公尺的成績再次打破大會紀錄，更以3759分打破國女五項全能的大會紀錄，成為國女五項全能歷年來的排名第一。

同時，林沛萱在跳高項目的優異成績，已超越即將在烏茲別克舉行的2023亞洲U18田徑錦標賽，及將在韓國舉行的2023亞洲U20田徑錦標賽參賽標準，在亞洲U18的跳高排名也隨之晉升至亞洲第二。

芎林國中指林沛萱不怕吃苦，都能完成教練的訓練要求，她則希望能在明年新竹縣主辦的全中運再創佳績。

縣長楊文科獲知林沛萱的佳績，指林沛萱展現非凡氣勢，再次突破自己的成績，相當值得肯定，也感謝基層教練們對選手的努力栽培，才能讓林沛萱持續為新竹縣爭光。

楊文科表示，他上任以來支持各項基層體育發展，提高選手補助金及獎勵金等資源，也積極改善運動設施，讓選手們有更優質的環境可以訓練，讓選手在完整的照顧下，持續站上全國舞台爭取佳績，期待明年新竹縣舉辦的全中運，各項運動選手都能有更突出的表現。