民進黨新竹市長候選人沈慧虹22日出席市議員候選人劉彥伶競總成立大會，針對高虹安仍為涉賄的民眾黨議員參選人葉國文站台，沈慧虹表示，民眾黨不僅挺黑金、挺酒駕，還挺涉嫌買票的人，不斷挑戰新竹人的道德底線，看來他們選情告急，心中只有選票、沒有理念，「黑加白終究化成灰燼。」

針對藍、白陣營都說要透過取得政權，要清查新竹市府內8年弊案，沈慧虹強調，「仇恨不會讓城市進步，製造仇恨只會讓選民唾棄。」她也指出，相信民眾都還記得，柯文哲當年也說要查台北市府的5大案，結果過了8年，什麼都沒有查出來。

沈慧虹也敬告國民黨與民眾黨，用恐嚇的方式，並不能讓城市進步，她說市府團隊這8年兢兢業業、認真建設，更重要的是，政府都有政風、主計等控管機制，請不要用影射的方式，去傷害奉公守法的市府同仁。

選戰倒數35天，沈慧虹指出，原定上周成立競選總部，但因颱風天氣因素取消活動，所以在下周日10月30日會在北大停車場再次舉行，屆時總統與副總統都會出席相挺，挺新竹隊、挺沈慧虹，號召所有支持者大團結。