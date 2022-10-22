胃癌是十大癌症死亡率中的第8名，胃腸肝膽科醫師蘇銘堯表示，胃癌初期與胃潰瘍的症狀很類似，都會胃痛、胃悶與胃脹，但若合併有上腹疼痛、解黑便與體重減輕等3大症狀，應盡速就醫檢查是否罹患胃癌。

蘇銘堯在節目《健康2.0》上分享，一般民眾大概都有胃痛的經驗，胃癌初期與胃潰瘍的症狀很相似，其中兩者的共同症狀包括胃痛、胃悶與胃脹，且空腹或挨餓的時候會特別覺得腹部疼痛。同時因為潰瘍與腫瘤的關係，會使消化受到影響，

蘇銘堯表示，罹患胃癌除了上腹痛以外，由於癌細胞長得快，黏膜較容易出血，因此胃癌通常會合併消化道出血，包括解黑便、吐血或莫名其妙的貧血。而某些胃潰瘍雖屬良性病變，但若較嚴重也可能出血造成解黑便，不過，由於癌症患者的營養吸收會受影響，因此若同時有解黑便和體重減輕的症狀要特別注意，因為可能是中末期了。

蘇銘堯也說，胃癌的發生與飲食習慣有很大的關聯，有些時候為了讓肉類保持鮮紅的顏色，會添加硝酸鹽與亞硝酸鹽作為保鮮劑，在體內代謝以後，可能就會變成致癌因子。另外，喜歡吃燒烤、煙燻類食物，或者是醬菜、鹹魚等醃漬食品，都會使胃癌發生率提升；此外，會抽菸與喝酒也會增加胃癌2倍以上的風險。

蘇銘堯指出，除了少吃易引發胃癌的食物，在臨床上就是胃幽門桿菌的根除，因為幽門桿菌感染以後，會導致胃潰瘍、慢性胃炎，長期下來可能發生胃癌。要避免胃癌發生，建議保持正常的作息、壓力不要太大、多吃新鮮蔬果、攝取維他命C。