為期七天的中國共產黨第二十次全國代表大會，今（22日）上午在北京人民大會堂閉幕。11時許，第二十屆中央委員會和中央紀律監察委員會經選舉產生，名單出爐，李克強、栗戰書、汪洋、韓正四位現任政治局委不在新一屆中委名單中，預告將退休；而習近平、王滬寧及趙樂際留任。現任廣東省書記李希則名列中紀委名單，預告了即將入常並接任中紀委書記。國台辦主任劉結一未當選中委。外長王毅超齡當選中委，幾篤定進入政治局，七上八下慣例也在本屆正式打破。

中央政治局委員方面，胡春華、丁薛祥、李強、李鴻忠、黃坤明、陳敏爾等留任。