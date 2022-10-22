今是大同大學校慶，大同校友崔富強獲頒傑出校友，是8位得到這份榮譽的其中一人。崔與美國匹茲堡大學團隊，於2000年研發出全球第一套疫情即時監測系統，當時應用在冬季奧運；台灣於2004年引進，應用在SARS監控。

崔富強目前擔任賓夕法尼亞大學講座教授，以及費城兒童醫院副教授兼實驗室主任，他表示，COVID-19疫情說明傳染病可能是全球性的，在未來的即時監控系統中，手機將扮演更關鍵角色。

崔富強解釋，20多年前，美國恐攻事件頻傳，冬季奧運主辦單位擔心無從分辨「是生化恐攻還是一般傳染病」，於是他和匹茲堡大學的同事臨危受命，「do something」。

歷史上沒有人做過類似監控，團隊認為，既然沒有疫苗，那麼第一時間知道疫情源頭、人數、症狀，並加以控管，就是最好的預防方法；當時美國總統小布希曾親自參觀這套系統。台灣於2004年引進後，建立起全台大型公共衛生監測系統。

崔富強正與史丹佛大學研發更新系統，受惠科技發達，「疫苗的研發、接種率及手機通訊普及」，對疫情即時監控都有正面幫助，也是未來監測系統升級的關鍵。