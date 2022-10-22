周蕙今午進行表演總彩排。（三立提供）

「第57屆電視金鐘獎」戲劇類獎頒典禮將於今（22日）晚間登場，今年特別增設電視主題歌曲獎項，由表演嘉賓周蕙在「唱•戲」10分鐘內演唱7首入圍曲目，包括《俗女養成記2》主題曲〈莎呦娜拉Sayonara〉及〈蚵仔麵線〉、《良辰吉時》的〈IPromise〉、《斯卡羅》 〈風〉、《池塘怪談》的〈我就奇怪〉、《茶金》的〈查有此人〉，共國、台、客、原住民語4種語言。

周蕙今午進行總彩排，被問到「唱別人的歌觀眾會通常給予嚴厲的評價」等問題，她笑說自己也出過翻唱專輯，所以對歌曲改編不害怕，但在這麼多厲害的人面前會比較緊張。她也提到練習期間，最難挑戰的就是客語歌曲；此外，她也感嘆現在的戲劇主題曲都是直接買歌，「想念以前為戲劇量身打造經典主題曲，這次增設主題曲獎項對未來也是一個好的開始，未來有機會打造更多戲劇金曲更加符合戲劇內容。」

典禮的另段表演「我是演員」，將由5位金鐘優異表現的演員演出獨白秀，特別邀請戲劇領域超過20年的重量級演員，詮釋對戲劇的熱愛搭配大提琴伴奏，擔任大提琴演奏的吳世傑是法國巴黎師範音樂院高級演奏文憑，曾為台灣弦樂團大提琴首席。

「第57電視金鐘獎」節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮分別訂於10月21日（五）、10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。