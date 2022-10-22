「新竹X梅竹黑客松」創意競賽22日於清大體育館盛大登場，由梅竹黑客松籌備團隊及台積電等7家企業合作，逾240人參賽。新竹市代理市長陳章賢表示，黑客松創意競賽是青年展現長才的最佳舞台，盼在兩天一夜的競賽中，透過創客彼此切磋、交流，腦力激盪發揮無限創意。

黑客松競賽由全國各地各領域的人才，相互比腦力、比創意，運用科技解決困境、翻轉世界，今年「新竹X梅竹黑客松」由市府、清大、陽明交大之梅竹黑客松籌備團隊及台積電等7家企業合作辦理。

副市長李世珍出席開幕儀式時指出，今年創客交流組由新竹市政府命題，以「發揮公私協力，打造包容、韌性、永續及安全的智慧城市」為主題，共計13組隊伍、57名好手參賽。

本屆創客交流組評審為清大服務科學研究所副教授余德彰，他說，要達成永續發展目標，需考量到社會族群建構與環境永續等多元議題，盼創客們的作品結合生活議題，能幫助推動城市永續發展，也期許參賽團隊能夠玩轉創意，彼此互動交流，將創意和想法具象化，共同促進城市未來發展。

梅竹黑客松籌備團隊也表示，「黑客組」致力於搭起學生與企業之間的橋樑，學生運用企業資源並發揮潛力回應企業命題，同時企業方更提供實習機會，能讓學生進一步實踐創意發想，期待在沒有限制的活動中，創客們都能跳脫傳統框架、大膽實踐，並在有限時間內，和夥伴們一同打造出具有獨特性作品，實現屬於自己的創意構想。

市府勞工處也說明，往年優勝隊伍產出的創意作品相當多元，包括以定位餐車結合政府資訊、智慧輔助點餐系統，以及智能飲水機等，今年也期待創客們能夠發想更多別出心裁的方案，運用科技改善民眾的日常生活。