金鐘獎節目類頒獎典禮昨（21日）順利落幕，其中大獎「最佳綜藝節目主持人獎」堪稱死亡之組，最終由《婚禮歌手》黃子佼、Lulu以1票之差險勝小S的《熙娣想聊》，除了連槓龜8次的Lulu終於奪金之外，宣布得獎的第一瞬間黃子佼與舊愛小S有了驚喜互動，讓網友直呼「好刺激」。

當一宣布得獎的是，黃子佼一聽到自己的名字先是愣了幾秒，下一秒難掩微笑，起身向旁邊的吳宗憲、曾國城擁抱，此時黃子佼繞過已哭成淚人兒的Lulu，先是和小S四目交接，接著彼此同時伸出手表示感謝與祝福，眼神中滿滿的感動，不過礙於舊情人的身分，兩人的互動僅止於此，並沒有進一步相擁。

小S和黃子佼的互動一直都是大家津津樂道的話題。(圖/三立)

其實，小S與黃子佼的互動一直都是大家津津樂道的話題。睽違14年角逐金鐘獎的小S，再次遇上舊愛黃子佼，如今在頒獎典禮上興奮向對方握手示好，也是自兩人破冰以來，首次在金鐘典禮上祝福彼此，這個畫面也網友熱議，「好感人喔前任廝殺和好」、「真是刺激好看」、「小S差一票再接再厲」、「兩人只有握手哈哈哈」。