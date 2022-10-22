中共二十大外事系統大調整。72歲的中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪不在二十屆中央委員名單，國務委員、外交部長王毅雖然已經69歲，但仍在新一屆中央委員名單。預料王毅將接替楊潔篪擔任政治局委員、中央外事辦主任。
值得注意的是，中國駐美大使秦剛、中央聯絡部部長劉建超也在中央委員名單，顯示秦剛「將有大用」。
於此，北京仍需要外交老將掌舵。王毅已經擔任10年外長，之前曾任副外長、駐日大使、國台辦主任等職。
中共二十大外事系統大調整。72歲的中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪不在二十屆中央委員名單，國務委員、外交部長王毅雖然已經69歲，但仍在新一屆中央委員名單。預料王毅將接替楊潔篪擔任政治局委員、中央外事辦主任。
值得注意的是，中國駐美大使秦剛、中央聯絡部部長劉建超也在中央委員名單，顯示秦剛「將有大用」。
於此，北京仍需要外交老將掌舵。王毅已經擔任10年外長，之前曾任副外長、駐日大使、國台辦主任等職。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。