中共二十大外事系統大調整。72歲的中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪不在二十屆中央委員名單，國務委員、外交部長王毅雖然已經69歲，但仍在新一屆中央委員名單。預料王毅將接替楊潔篪擔任政治局委員、中央外事辦主任。

值得注意的是，中國駐美大使秦剛、中央聯絡部部長劉建超也在中央委員名單，顯示秦剛「將有大用」。

於此，北京仍需要外交老將掌舵。王毅已經擔任10年外長，之前曾任副外長、駐日大使、國台辦主任等職。