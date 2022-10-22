有事青年實驗室是舊遊民收容中心轉型而成，室內外空間充足，面積將近550坪。（呂妍庭攝）

有事青年實驗室規畫錄製Podcast的空間和設備，供青年朋友借用。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

有事青年實驗室保有大量木製結構和空間，並設有木工教室。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府跨局處合作，翻轉近80年歷史的舊遊民收容中心轉型成木育創生青年基地，空間除規畫遊民中心歷史展區、木工教室，更化身「有事青年實驗室（Youth Soul Lab）」，試圖打造「青春年代的靈魂錘鍊室」，只要15歲到30歲的學生、嘉義市年輕人都能使用，包括錄製Podcast的空間和設備，嘉市的國中、高中職、大專院校生都能無償借用。

今市府在木育創生青年基地舉辦「有事青年實驗室（Youth Soul Lab）」啟用，並發表「有事青年實驗室」品牌延伸5大核心識別系統，嘉義市長黃敏惠率相關局處長等各界一同為場館揭牌，力挺青年在嘉義市未來發展。

黃敏惠說，年輕人的創意與創新是城市的資產，嘉義市近年推動多樣化青年政策，吸引年輕人駐嘉、返嘉，這次在文化局、警察局及社會處等局處合作下，活化舊有遊民收容中心，融入木都意象建置「有事青年實驗室」，提供青年交流、舉辦活動的基地，未來也會透過公私部門協力共同管理方式，無償提供國中、高中職、大專院校學生借用場地。

至於「有事青年實驗室」延伸5大核心識別系統分別為「多元培力」、「職涯就業」、「創業扶植」、「創新孵化」與「公共參與」，黃敏惠強調，5大軸線不僅是政策品牌，也是市府各局處資源盤點結果，未來局處會在此核心下，舉辦更多青年培力活動，成為青年最強後盾。

社會處林家緯處長表示，有事青年實驗室委託在地青年創生品牌「諸羅設計塾」進駐經營，這裡室內外空間充足，面積將近550坪，足夠提供嘉義青年進行各類社團或聚會活動，成為青年學校以外的實驗基地，日後也會不定辦假日市集、木育工作坊、就業媒合等，因應空間開放給年輕人，固定休平日一二，周三至周五從下午1點開到晚上10點，假日從早上8點開到晚上10點。

社會處勞動力及青年發展科長吳惠媛表示，「有事青年實驗室」前身為日治時期台灣煉瓦株式會社嘉義工場「煉瓦會社工場」房舍，後改為遊民收容中心，先後歷經多個機關管理使用，原本由市警察局管理，經市府文化局申請「嘉義市重現木都再造歷史現場計畫」，投入2400萬元進行修繕，內部結構結合嘉義市木都意象，並保留各時代具象徵性景物。