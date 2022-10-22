新冠肺炎本土疫情連3日跌破4萬例，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3萬5601例本土個案、53例境外移入個案；另確診個案中新增52例死亡，最年輕為患有神經系統疾病的20幾歲男子，確診後因呼吸衰竭、敗血性休克過世。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨天少1595例，減少4.3％，較上周六減少7877例，下降18.1％，個案分佈為新北6386例、台中4544例、高雄4192例、桃園3623例、台北3348例等；境外移入個案則分別自日本、韓國、越南、義大利、德國等入境。

與此同時，國內今新增100例中症、53例重症個案，另有52例本土死亡，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中46例具慢性病史、35例未接種3劑以上疫苗。最年輕個案為1名患有神經系統疾病、未打疫苗、肥胖的20幾歲男子。

莊人祥表示，男子10月10日家人確診，13日發燒、咳嗽、快篩陽收治住院，10月16日過世，主要死因為呼吸衰竭、敗血性休克、新冠肺炎。

重症個案中，今日新增1例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，為1歲男童，9月22日確診，10月7日起陸續發好啊、咳嗽、流鼻水、複寫、嘔吐、全身紅疹、紅眼等，10月12日至急診，有發炎指數升高，凝血功能異常，肺部喘鳴，懷疑MIS-C、支氣管炎而住院，給予免疫球蛋白等藥物治療。住院過程中，男童檢出呼吸道融合病毒陽性，治療後病況好轉，10月17日出院。

目前國內兒童重症共累計252例，其中33例腦炎、26例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、164例MIS-C、2例心肌炎、4例共病、9例到院前死亡，死亡個案維持36例。截至目前，國內共累計741萬4829例確診，1萬2258例死亡。