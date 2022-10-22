親民黨主席宋楚瑜22日上午，在基隆市為親民黨籍市議員莊錦田授旗。（翻攝畫面／張志康基隆傳真）

親民黨主席宋楚瑜22日上午出席親民黨基隆市議員莊錦田競選總部開幕，並為候選人授旗。宋楚瑜談起日前去世的黃義交，忍不住紅了眼眶，他感嘆黃義交這樣有國際觀的人才，卻在政壇未受重用，希望民眾不要談藍綠問題，該談能力問題，選出有能力為百姓做事的人。

宋楚瑜表示，他自從政以來有很多志同道合的好朋友，包括黃義交在內。他說，當他聽聞黃義交墜樓身亡的消息時，不禁痛哭失聲。宋楚瑜哽咽著說，黃是他任職新聞局長時訓練出來的好伙伴，宋將黃送去南非學英文、英國深造。

宋楚瑜認為，黃是鄉下出身的孩子，卻有著國際觀。宋楚瑜回憶，不到一個月前，黃義交還將紐約時報、華爾街日報社論做出擇要，送去給宋；並盛讚黃義交是他國際宣傳及國際事務相關資訊來源，他很懷念黃。

宋楚瑜指出，黃義交最大的貢獻，當台灣有重大問題發生時，透過新聞傳播，讓民眾了解有人在處理，如此民眾才能安心。他說他很難過，也認為好的人才，其他政黨未能好好珍惜，是台灣的損失。

宋楚瑜認為，廢省前，省政府為民眾做了許多事，但廢省後，許多優秀的幹部都有志難伸，可惜了。他最後呼籲民眾睜開眼睛，不要去談「藍綠問題」，要談「能力問題」，要選擇真正替人民解決問題的人。

但宋楚瑜面對媒體追問是否會為以無黨籍身分參選台北市長的黃珊珊站台時，宋楚瑜一言不發，快步離去。

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