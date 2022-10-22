農友手拿水果走秀，推薦自家農產品。(林和生攝)

屏東縣政府22日起一連兩天在屏東農業物產館辦理「屏東好物地產地消市集」，15家特色農業單位，帶來近百款屏東在地農特產品，要讓遊客買得痛快、吃得爽快。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣多一度的溫暖陽光，加上大武山脈好水及勤快認真的農友，生產眾多優質農產品，縣內農林漁牧產值達700億元，辦理市集是想把優質「屏東好物」推薦給縣民及外地遊客，促進地產地消，歡迎大家到市集多多選購「屏東好物」。

市集還有消費玩轉轉樂、免費有機玉米筍沙拉DIY活動、起司女孩樂團Live演唱等。活動一開始還邀請農友走秀，包括屏東縣優質紅龍果品質評鑑冠軍、全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑特等獎得主，皆大方走上舞台。

民眾選購農特產品同時，市集也辦理許多活動增添熱鬧氛圍，包括起司女孩現場Live演唱，透過輕快音樂營造輕鬆的秋日午後市集氛圍，民眾坐下來聽歌，享受秋日時光。