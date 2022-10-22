今年第二季起受到升息、通膨、打房、假性需求過高、投資客倒貨、兩岸衝突增高等七大利空影響，使得全台預售屋銷售量劇減，但根據數字科技(5287)旗下叫修媒合平台「Tasker找師傅」的調查，即使目前房市交易量衰退，卻絲毫未影響上半年購屋裝修及想進行房屋翻修的訂單，許多熱門水電、裝潢師傅的預約早已排滿，才正要開始規劃、詢價的民眾恐怕只能等到年末。

「Tasker找師傅」調查數據顯示，多數民眾會想要在年前完成裝潢及水電修繕，因此在10月至農曆年前的旺季期間，物料與水電零件的價格會因供不應求而調漲，工班費用也會因需求大增有些微調整。「Tasker找師傅」表示，站上平均報價數據，預估這波需求潮可以創造6,000萬商機，同時也提醒民眾若有居家修繕、水電維修等需求，可以提前規畫，尤其是想要趕在年前入住新家的購屋族，更是要趕緊著手聯繫。

Tasker找師傅觀察發現，農曆年前兩個月站台內清潔案件量會比過往增加近3成，推測原因為多數民眾剛完成裝修，希望能盡早入住而產生的清潔需求，再加上過年大掃除季，使得清潔師傅的需求一路延燒至農曆年前。

對此，Tasker找師傅特別提醒，油漆粉刷；牆壁、天花板、地板工程；電線工程；衛浴裝修等四類為第四季需求量大增的工程項目，建議消費者盡早規畫。

有感於民眾在旺季期間常常找不到師傅，還需要一間一間水電行打電話向師傅詢問是否可以預約，造成時間上的浪費與麻煩，Tasker找師傅提供民眾「水電需求發案平台」，可以在3分鐘內收到師傅的報價與回覆。