代理市長陳章賢今天切「米粉蛋糕」，歡慶新竹米粉節20周年。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

很多人一聽到新竹，就會想到米粉，今年新竹米粉節「嗨嗨粉絲 米粉派對」22日在米粉寮公園登場，吸引許多市民鄉親到場，為慶祝新竹米粉節20周年，代理市長陳章賢與米粉工會鍾淑鈴理事長共同切下「米粉造型蛋糕」，場面熱鬧溫馨。

今日新竹米粉節活動，吸引市民到場參加，陳章賢指出，製作米粉最出名的地方就在南勢米粉寮，今年特別將米粉節選在米粉故鄉舉辦，別具意義，也透露，南勢米粉好吃的祕訣，是因為秋天強勁又不帶水氣的「九降風」，特別適合風乾米粉，吃起來特別Q彈。

市府指出，今年活動特別開放米粉製作過程、觀摩製作機具，還能走訪曬場拍照打卡，體驗最具特色的米粉文化，也邀請到台語金曲歌王翁立友、仙氣歌姬陳淑萍與曾學良與市民同樂，並有當地米粉業者帶來深度導覽。

米粉公會理事長鍾淑玲說，米粉工會成立已經20年，今年米粉節活動相當精彩，感謝市府、南勢社區發展協會、南福長青會協助，因有他們努力爭取，才有這座美麗的公園，來辦理米粉節活動。

市府近年重視南勢地區發展，推動「南勢三支箭」，包含南勢社福館、5.6公里客雅溪環河步道及開通公道三路，由國防部釋出土地，與市府攜手合作活化閒置空間，打造南勢第1座大型綠地公園，供市民使用。

今日米粉節所在場地米粉寮公園則是南勢的「第四支箭」，市府指出，米粉寮公園不但是南勢首座大型綠地、南勢社區的「客廳」，更是繼大湳雅公園、樹林頭公園、虎林棒球場後，市府與國防部攜手活化閒置空間的合作典範。