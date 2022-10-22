台北市都市更新三部曲，即將正式上映！無黨籍台北市長參選人黃珊珊今(22)日在臉書PO出一段影片，表示將帶大家前進信維大樓、水源二三期、聯邦合家歡與斯文里三期，紀錄都市更新的前中後三大階段，並強調「居住安全、居住正義」，是未來數任台北市長無法閃避的艱鉅挑戰，「我準備好了」。

黃珊珊指出，漏水、龜裂、壁癌、天花板崩落、管線外露、老舊電網導致火災、長者上下樓跌倒，這是老屋或海砂屋居民的生活樣貌。全台北50年以上的老屋高達64萬戶，台北盆地一旦發生6級地震，就會倒下4千棟房屋。她認為，要展開整個城市的都市更新，需要全民的力量，才能加速協調過程，所以必須要讓大家相信，政府是玩真的。

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黃珊珊表示，將帶大家前進信維大樓、水源二三期、聯邦合家歡與斯文里三期，紀錄都市更新的前中後三大階段，「見證居民們的生活環境、遇到的種種難題，再到我們如何解決問題，以及都更成功後的甜美成果」。

黃珊珊認為，在政治口水之外，最重要的是人命，是大家的生活，「螢幕前的各位，才是這場選戰的主角，你，才是主人」，而居住安全、居住正義，是未來數任台北市長無法閃避的艱鉅挑戰，但她已經準備好了。