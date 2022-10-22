今年64歲的資深媒體人陳文茜，2019年罹患肺腺癌，隨後安排手術將腫瘤切除，調養一段時間後才逐漸恢復，她曾表示，自己整整病了4年，害怕自己活不久所以已經將遺囑寫好了，昨（21）日她再度發文，透露將把傳統病房打造成「史上最美麗的溫室氧氣病房」，並且用樂觀心態寫下：「只要一息尚存，即全力以赴」。

陳文茜昨（21）日於臉書曬出多張她個人打造的「史上最美麗的溫室氧氣病房」照，照片中可見房內擺放了歐洲老古董點滴架、窗邊的義大利邊桌也放上花卉來裝飾。

另外，由於她雖有製氧機，但仍耽心停電無法使用，仍備有氧氣瓶緊急使用，但她覺得氧氣鋼瓶黑黑的，看起來冷清清的放在家中感覺起來像太平間，所以她委託她的設計師好友陳季敏為氧氣瓶設計一件衣服，讓氧氣瓶搖身一變成「可愛小頑童」，然後，自己再為它戴上一頂Hermes 的灰色帽子，似乎為此足以續命的物品增添了可愛氣息。

最後，陳文茜樂觀寫道：「疾病本來奪走不了你所有的一切：它不是死亡，它只是使你的生命改變了另一種篇章。另一種活法。它有辛苦、有疼痛、有免不了的疲鬱，但它不該奪走你的全部。只要一息尚存，即全力以赴。讓午夜的香氣纏綿不逸。」