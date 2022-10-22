台中市市議員候選人22日紛紛成立競選總部，台中市長盧秀燕馬不停蹄趕場，至南屯力挺市議員朱暖英。（盧秀燕競選總部提供）

台中市市議員候選人22日紛紛成立競選總部，台中市長盧秀燕馬不停蹄趕場，至神岡力挺市議員羅永珍。（盧秀燕競選總部提供）

年底九合一選舉強強滾，各市議員候選人22日紛紛成立競選總部，台中市長盧秀燕馬不停蹄趕場，先至西屯力挺市議員黃馨慧，再到南屯與朱暖英合體，接著趕赴神岡力挺羅永珍，今天除了要拚8場造勢外，還有市政行程要出席，「鐵人市長」盧秀燕兼顧市政建設與選舉請託，相信一步一腳印，鄉親都能感受到。

西屯市議員黃馨慧、南屯市議員朱暖英、神岡市議員羅永珍競選總部今天分別成立，市長盧秀燕馬不停蹄站台。競選總幹事江啟臣、楊瓊瓔、前台中市長胡志強、前高雄市長韓國瑜、台中市副議長顏莉敏、台中市議員陳成添以及多位在地里長皆出席力挺。

黃馨慧競總成立超過千人到場，人數爆棚以雙主場方式呈現，盧秀燕表示，黃馨慧是資深、有名望的議員，能夠說服所有議員支持西屯建設，現在水湳轉運中心已順利開工，國際會展中心、綠美圖、市政路延伸也正在施工，請市民朋友集中選票，「讓秀燕連任，馨慧連任，讓我們把建設蓋好，工作做好」！

江啟臣表示，與黃馨慧議員多年合作推動反酒駕，推動反酒駕的過程，賣酒的人罵我，喝酒的人也罵我，但我們不會因為被罵就不敢做，這就是黃馨慧，有女性關懷更有正義感，大家集中選票，讓優質的媽媽市長盧秀燕、議員黃馨慧順利連任。

朱暖英競選總部成立，現場湧入超過1200人，鄉親帶著粉色調帽子，凸顯盧秀燕與朱暖英溫柔堅定的女性力量。盧秀燕表示，朱暖英議員過去長期在市議會為教育、為婦女、為孩子權利發聲，同時也為南屯爭取建設，請大家繼續支持媽媽市長、支持媽媽議員。

盧秀燕隨後趕赴神岡力挺羅永珍，雖然下著毛毛雨，上千名熱情鄉親不減反增，她細數神岡地區教育建設、包括神岡高工升級、神圳國中禮堂等；不僅教育，道路建設包括浮圳路拓寬、筱雲山莊前道路拉直等，還有公墓變公園，當初的承諾就是恢復老人健保，「她跟永珍議員一起做到了」。