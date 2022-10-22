新北市每年的年末重頭戲「歡樂耶誕城」將於11月11日開城，其中《冰雪奇緣》中的雪寶角色將登上地標耶誕樹！市長侯友宜今(22日)在臉書分享，今年以「雪白之城」為主題，找來Disney+超人氣六大品牌到耶誕城裡，有許多受大、小朋友喜愛的米奇、米妮、雪寶、巴斯光年等角色主題，就是希望讓所有小朋友可以擁有美好的童年回憶。

不只要帶給大家溫馨、幸福的耶誕氛圍，更要打造白雪紛飛的國度，侯友宜表示，要帶市民走進北歐風情的雪白童話世界，更特別規劃了12檔系列精彩活動，每一周都有不一樣的主題、不一樣的表演，周周都能感受到濃厚耶誕氣息。這一次的歡樂耶誕市集，絕對讓大家耳目一新，市府和德國經濟辦事處合作，把「德國耶誕市集」搬到市民廣場來，不用出國也可以體驗到異國的耶誕氣氛。

侯友宜透露，新北歡樂耶誕城是全世界最矚目的城市行銷典範，更被選為全球50大耶誕市集，帶給新北市更多的榮耀，就像威尼斯的嘉年華、日本札幌的雪祭，甚至包括時代廣場的跨年活動，就是因為長期定點舉辦而成為全球旅客必定朝聖的節慶活動。11/11至明年的1/2，點亮新北，新北市將越夜越美麗，到處都是閃亮繽紛的燈飾，相信新北耶誕城一定會帶給來到這裡的每一個人一連串驚喜與感動，更會是一輩子難忘的幸福回憶。