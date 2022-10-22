雲廬日照中心除提供65歲以上老人、50歲以上之身心障礙者失能、失智症者日照服務，也提供55-64歲原住民完善的服務。（雲廬日照中心提供／馮惠宜台中傳真）

雲廬日照中心機構內部感覺統合授課許老師有十餘年兒童感覺統合教育經驗。（雲廬日照中心提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大里區十九甲雲廬長照機構今（22）日上午舉辦盛大揭牌儀式，該長照機構藉由休閒、健康促進延緩失智，讓其子女也有喘息的機會，並將結合社區資源、學校以「青銀共融」方式提供長者完善日照服務。

大里十九甲雲廬長照機構創辦人是社團法人中華三陽堂至善行愛功德會理事長陳健弘，委請雲廬長照機構執行，22日舉辦揭牌也啟動日照服務。

揭幕活動也邀請關心社區的前副議長陳天汶，他表示：大里區人口約21萬人，65歲以上有約2萬7千人對長照需求很大。看到議員、里長為了社區弱勢及長者的熱心服務，都是在地英雄。特別是長照機構能為在地回饋社會，值得敬佩。家裡長輩前來參觀學習或嚐嚐點心，體驗課程相信這裡就是老年新樂園。

陳健弘表示：政府推動老人健康照護不遺餘力，雲廬日照中心也依長輩需求訂下六個好玩課程來照顧長輩，第一、開設手腦並用的樂齡感覺統合課程來延遲老化。第二、設立世界之窗類出國型態，每月以介紹一個國家的景點等。第三、法國香頌、餅乾等烘培製作分享長輩食用。

第四、銀髮福祉美容，敷臉使精神與氣色容光煥發。第五、大齡餐廳服務是讓長輩做接待餐廳外場輪班，有重拾職場的感覺。第六、動腦神來麻將，不以金錢訂輸贏受長輩喜愛。

現場四位八、九十歲長輩立即摩拳擦掌，精神更是奕奕，也讓長者心之所在倘佯天際，自由自在享受幸福人生，並向生命致敬。

雲廬日照中心將結合社區資源、學校以「青銀共融」方式提供65歲以上老人、50歲以上之身心障礙者失能、失智症者。55-64歲原住民完善的服務。機構內部感覺統合授課許老師有十餘年兒童感覺統合教育經驗，業務主任陳護理師也有四年照顧腦麻兒童特殊教育經歷，用對兒童愛心、細心、耐心的原則來長期照顧長輩是非常的適任。