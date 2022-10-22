台南市長黃偉哲（前排右一）高舉蔡蘇秋金的手拜託選民支持當選。（蔡蘇秋金陣營提供／程炳璋台南傳真）

蔡秋蘭這次重回民進黨黨籍參選，盼票數再往上提升。（蔡秋蘭陣營提供／程炳璋台南傳真）

台南市議員第2選區擂鼓開戰，3名議場老將22日同時成立競選總部，國民黨方一峰主攻65歲老人健保免費，蔡蘇秋金大打政績牌，重回民進黨籍的蔡秋蘭盼選票再提升，3人競總成立後，7搶5的大北門區選情迅速升溫。

大北門區包括北門區、學甲區、將軍區、七股區、佳里區與西港區，今年7名選將搶5席，一般預料仍以尋求衛冕的老將勝算較大，但藍綠席次版圖將有更動，4年前以無黨籍參選的現任議員蔡秋蘭重回民進黨籍參選，無黨籍現任議員謝財旺交棒女兒謝舒凡，改掛民進黨旗，加上蔡蘇秋金實力堅強，綠營預估可望從1席增為3席。

面對民進黨來勢洶洶，國民黨保守提名1人，爭取連任的方一峰4年前首次參選台南市議員，即獲該區最高票，22日競總成立，強打台南市65歲老人健保費應全免，在年齡偏高的大北門區基層頗有效應，票源穩固。

已連任4屆市議員的蔡蘇秋金，尋求5連霸，上屆為該區第2高票，這次大打政績牌，包括設立南佳里區第二聯合活動中心、爭取大北門藝文中心設在佳里區，另外包括學甲糖鐵自行車道、三股活動中心與將軍區扇形鹽田，凸顯多年在地服務的貢獻，22日競總成立，台南市長黃偉哲強力站台，拜託鄉親送她進議會。

已連任6屆議員的蔡秋蘭因8年前捲入議長跑票案，4年前遭除籍，改無黨籍參選險些落馬，吊車尾當選，這次重回民進黨籍，難免緊張，加上大北門區有多里里長同額競選，她擔心投票率低造成意外，22日競總成立請來黃偉哲站台，努力爭取綠營選民的認同感，盼衝高票數。

大北門區原本選情冷清，方一峰、蔡蘇秋金與蔡秋蘭都是藍、綠在大北門區實力穩固的強棒，22日同日成立競總，正式炒熱選舉話題，海線選情急遽加溫。