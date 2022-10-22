警專77週年校慶，徐國勇希望學生強健體魄，重視團隊合作精神。（警專提供）

台灣警察專科學校22日舉辦77週年校慶體康活動，今年以「科技建警治安磐石、警專七七青春活力」為主題，活動由學生樂隊、禮兵隊和太鼓隊揭開序幕，內政部長徐國勇部長鳴槍主持拔河比賽和敲響鑼，警政署長黃明昭、世新大學校長陳清河、中國科大校長唐彥博等人到場祝賀。

校慶重頭戲為學員間的拔河比賽，雙方你來我往，競爭激烈，徐國勇表示，看到同學們邁力爭取成績，展現不屈不撓的毅力、發揮團隊精神，證明警察、消防、海巡工作都是必須發揮集體戰力，單打獨鬥時代已過，每件案子要團結合作，才能發揮最好的效果，維護治安也保障安全。

徐國勇表示，警專校慶主要目的，就是培養隊精神，他覺得今天看到的比賽非常精彩，內心充滿感動，強健體魄是靠運動完成，警專訓練文武合一警專生，希望健康成為大家中最重要的資產。

除拔河比賽外，22日警專校慶還進行教職員活力競賽進場、健康大會舞、原住民學生大會師及舞蹈表演、學生游泳接力競賽等活動，展現出警專七七的青春活力。