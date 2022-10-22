警方在嫌犯身上查扣犯案用的空氣槍。（警方提供）

新北市三重區昨（21）日凌晨1時許發生搶案，1名被害女子遭嫌犯持空氣槍搶奪現金1萬7千元，歹徒得手後立即逃逸，警方獲報後立即調閱監視器，並鎖定轄內治安顧慮人口的39歲李姓男子涉有重嫌，於當天晚間6時許，在台北市南京西路的旅店內將其逮捕歸案。

據了解，昨日凌晨1時許，被害的陳姓女子獨自站在自小客車後車廂準備拿取物品，當時陳女手上還拿有現金1萬7千元，而李嫌騎車經過時，看見陳女手上持有現金，因而心生歹念，認為夜深人靜有機可趁，便將機車騎往陳女身邊，同時亮出身上攜帶的空氣槍，動手搶走現金後立即逃逸。

陳女遭搶後立刻報警，警方隨即成立專案小組，釐清歹徒特徵及騎乘車輛，調閱周邊監視器，隨即鎖定轄內的李姓治安人口涉有重嫌，警方立即聲請拘票，並當天傍晚6時許，於台北市民生西路一代查獲犯案車輛，隨後擴大查訪，最後確認李嫌躲藏於南京西路某旅社內，趁其外出購物時，上前將其逮補。

李嫌遭逮時，警方在他身上查獲犯案用的銀色空氣槍一把，但搶來的現金已全數花光，李嫌也坦承犯行，向警方供稱先竊取作案用機車，在於案發地附近來回尋找下手目標，最後看見陳女沒有防備，才趁機動手行搶。警方訊後依強盜、竊盜等罪嫌，將李嫌移送地檢署偵辦。