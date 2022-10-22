Big City遠東巨城購物中心是竹市重要地標，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神實踐企業社會責任，巨城與市府合作開設疫苗施打站服務市民，獲得熱烈迴響，將在今日及29日持續加開施打，接下來至年底前也維持每周末皆有捐血車，提供熱心民眾做公益。

Big City遠東巨城購物中心指出，巨城是新竹地標，更是市民休閒活動與購物消費的首選，巨城善用滿滿人潮、便利交通與優質空間，深耕在地舉辦各式公益活動，攜手產官學各界共享資源回饋民眾，社會影響力受國內外獎項肯定。

巨城投入社區關懷及健康服務，長期關注捐血中心缺血及捐血年齡斷層問題，2018年起連續五年創新桃竹苗單日單點捐血紀錄，累計已超過2萬4500袋、逾612萬5000c.c.熱血，已是新竹地區最大的捐血平台。

接下來至12月結束前，巨城將維持每周末於1F戶外海豚廣場，都有捐血車提供熱心民眾做公益，12月24日平安夜當天也將再度號召多台捐血車舉辦大型捐血活動，歡迎鄉親朋友捲起袖子發揮愛心。

明天23日上午11點至下午3點於1F戶外噴水池廣場，巨城與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署共同主辦的「2022新竹地區秋季企業聯合徵才活動」也將隆重登場，由37家科技業、服務業、餐飲業、紡織業、公教業等廠商，提供1000個優質職缺，歡迎求職者踴躍蒞臨諮詢。