日籍旅客川村到台探望在台生病的妹妹，到桃園後想向家人報平安，不過因為手機沒有申請漫遊，也不會使用WI-FI，因而著急求助。桃園警分局武陵派出所獲報，透過在日本唸書的朋友協助翻譯，順利解決川村問題。

警方說，21日21時30分許，日籍旅客川村女士在兩位民眾的陪同下來到桃園警察分局武陵所，他們表示川村似乎有急事須協助，但因語言不通無法瞭解，所以帶她來找警察幫忙，員警凌偉哲及鄭偉廷立即關懷詢問，但川村只會說日語，雙方無法明確的溝通。

員警陳涵慈想起大學同學蔡先生正在日本大阪國際外語專門學校進修，立即透過LINE與其聯繫，請他透過電話翻譯溝通，經瞭解川村住在台灣的妹妹生病了，她心急獨自來台探望，想打電話回日本向家人報平安，手機沒有設定漫遊、旅店又無法撥國際電話，想詢問又語言不通真不知如何是好，員警透過蔡先生的翻譯，迅速幫忙川村開通派出所WI-FI，讓川村透過LINE與家人聯繫上，說明狀況回報平安，川村對於台灣民眾及警察熱忱幫忙，表達誠摯的謝意。