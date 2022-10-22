「台灣金融圈傳奇」元大集團創辦人馬志玲18日辭世，享年82歲。消息一出，為金融界拋下震撼彈，而國內政經人士也紛紛表達悼念。財信傳媒董事長謝金河表示，馬志玲一生追求完美，強調「經營事業，絕不能讓股東吃虧」，後來因結構債事件被判刑，馬太太杜麗莊抱著他痛哭，馬志玲呆坐一旁，這個景象令他終身難忘。

謝金河在臉書發文透露，他看著馬家40年，也是馬家鄰居，昨（21日）下午去向馬志玲鞠躬辭行，望著馬志玲英挺的遺照，心中百感交集。結果今天睡到清晨四時，突然夢見馬志玲而驚醒，「趕緊起床，想著馬先生的影像與他的點點滴滴，我覺得我應該為馬先生留下一些印記，願天上的馬先生從此無掛無慮！」

謝金河表示，在1984年第一次知道馬志玲，「當時因原來的經營者李伯蘇向馬志玲父親馬繼良借錢，後來把經營權頂讓給馬家，也從此開展馬家在證券業風起雲湧的新時代。」

1985到1990年，台股出現萬馬奔騰景象，指數從636點到12682點，台灣的證券業出現兩大咖，一個是日盛陳士元，另一個是元大的馬志玲。後來陳士元病逝，形成元大獨強的時代。

謝金河對馬志玲的評價是「一個追求完美的人」，凡事都要比別人好，比別人強，像是一個驍勇善戰的大將軍，他律己甚嚴，對公司的經營堅持卓越，他強調經營事業，絕不能讓股東吃虧。

謝金河坦言，對於馬志玲這一生影響最大的是「2005年的結構債風波」，此後馬志玲健康也急轉直下，罹患了阿茲海默症，日常也經常要復健走路，隨著病情加重，加上疫情，已經很多年沒有能見到馬志玲了，如今他溘然長逝，令人無限感傷。

馬志玲生前已完成二代接班布局。馬家兄弟近年陸續回任集團重要職位，馬維建是元大證券、元大人壽董事，馬維辰是元大人壽、元大金控、元大銀董事及元大基金會董事長。