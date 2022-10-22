薛男擁槍販毒，警方攻堅逮人。（警方提供）

薛男擁槍販毒，警方攻堅逮人。（警方提供）

警破門攻堅抓毒販 男「躲廁所」遭逮裝傻：我家怎有這個？

50歲薛男涉嫌在新北一帶持槍販毒，北市刑大經連月追查日前前往攻堅，薛見警方上門，第一時間還搬沙發擋住門口，後來見擋不住還躲在廁所，企圖跳窗落跑，警方後在薛住處發現各100多克的海洛因、安非他命，另有137萬現金、2把手槍及50發子彈，薛還裝傻辯稱：「我家怎麼會有這個？」

北市刑大偵三隊獲報，薛男以機車流動販毒，還標榜24小時可送貨，但為防黑吃黑，平時擁槍防身，經連月追查，日前前往薛的住處攻堅。

薛發現特勤警察破門時，還搬沙發擋住門口拖延時間，後來又躲進廁所，疑似想跳窗逃走，但警方行動迅速，進入後立刻在廁所將他逮捕。

警方先在薛臥室發現137萬現金，薛辯稱這是跟朋友周轉，要去做生意，他沒有販毒，偵三隊幹員後經地毯式搜查，最後在天花板的崁燈上，起獲海洛因、安非他命各100多公克，讓薛啞口無言，還狡辯東西不是他的，不知是哪個朋友偷藏的，「我家怎麼會有這個？」

警方後又在他的汽車、機車上，各發現2把手槍、50發子彈，雖然薛不斷辯解，但因當場查扣槍毒，另有毒蟲指認，警訊後依毒品、槍砲罪將他送辦。

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