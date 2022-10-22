國民黨民雄鄉長候選人林于玲一一向鄉親鞠躬致意。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今與民雄鄉長候選人林于玲聯合競選總部成立，王育敏與黨籍候選人一同造勢。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今與民雄鄉長候選人林于玲聯合競選總部成立，黨籍候選人一同造勢。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今與民雄鄉長候選人林于玲聯合競選總部成立，湧進2、3000位支持民眾。（呂妍庭攝）

輔選行程滿檔的韓國瑜以錄影方式為林于玲拉票。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今與民雄鄉長候選人林于玲聯合競選總部成立，造勢大會請來歌手表演，會場湧進2、3000位支持民眾，王育敏呼籲鄉親當她和林于玲的小蝦米，一起扳倒民進黨這條大鯨魚，而輔選行程滿檔的韓國瑜則以錄影方式為林于玲拉票，請選民支持林于玲，讓優秀人才引領民雄鄉走向更美好的未來。

本周六、日是超級周末，眾多候選人不約而同成立競選總部、辦造勢，王育敏與林于玲成立民雄鄉聯合競選總部造勢大會，除藍營各級候選人，也有無黨籍議員候選人陳福成、高子羚到場，前民進黨籍立委林國慶亦前來力挺，呼籲選民集中對民進黨的「賭爛票」，才能真正改變嘉義。

藍營展現與在野力量結盟拚選舉之餘，王育敏說，這次選舉很困難，她就像小蝦米在對抗大鯨魚，希望鄉親一起來當她的小蝦米，合力扳倒大鯨魚，還說嘉義縣競爭力吊車尾，給她機會，讓她把嘉義縣拚到第1名。

王育敏也預告有神祕嘉賓，舞台隨即播放韓國瑜預錄的影片，韓除感謝鄉親在他選總統時的支持，也說林于玲是親切、溫暖又優秀的人才，議員任期表現有目共睹，請鄉親支持有拚勁和衝勁的林于玲。

王育敏今也與立委翁重鈞出席國民黨第3選區議員候選人陳信文、第6選區議員候選人邱銀海競選總成立大會，王育敏到場時皆有熱情民眾與她熱情互動、合照，王育敏說，雖然這是一場資源不對等的艱困選戰，但每一次聽到民眾喊加油的聲音都讓她非常感動，每一聲讚都是支持她改變嘉義的動力。