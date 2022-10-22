天氣逐漸轉涼，秋冬氣溫變化大，而且立秋後日趨乾燥，容易影響呼吸系統，出現口乾舌燥、口角發炎、鼻子乾癢等症狀。中醫師提到，秋天時要著重於養肺，建議多吃滋陰潤燥的食物，少吃葱、薑等辛辣食物，以免肺氣太盛恐傷肝。

林名育中醫師在個人網站表示，秋季時天氣較乾燥，須注意呼吸系統保養，所以要多吃滋陰潤燥的食物，例如銀耳、甘蔗、梨、芝麻、豆漿、蜂蜜等，另外少吃葱、薑、韭、椒等辛辣食物，以免肺氣太盛，恐會傷肝，也可以吃酸類的水果和蔬菜，有增強肝臟功能的效果，例如蘋果、檸檬、柚子、葡萄等。

林名育中醫師分享，生活起居方面應早睡早起，還要配合節令護眼，現代人幾乎手機不離身，導致眼睛疲累、視力退化，建議民眾每天清晨睡醒時，先閉目叩齒21下，叩齒指得就是嘴唇微閉，上下牙齒節奏地反覆開闔，相互叩擊出聲，喚醒大腦後，再將兩手搓熱，用掌心罩眼重覆熱敷，善用秋天節令養目，3個月後有明目效果。

除了調養身體外，精神情緒也要注意，秋季的天氣轉涼且多陰天，大地蕭瑟，給人一種感傷的氛圍，恐導致肝氣鬱結、悶悶不樂，而且有研究發現，躁鬱症等精神疾病通常在秋天發作，建議民眾平日保持運動習慣，多到戶外踏青，凡事不躁進，才能保有元氣。