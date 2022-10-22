義大利知名景點「阿瑪菲主教座堂」（Amalfi cathedral）在本周一傳出一段影片，一名女子在大教堂前以幾乎全裸之姿進行大膽拍攝，引來附近小攤販和民眾圍觀，有不少大叔興奮拍照，但現在義大利警方已經介入調查，包括該名大膽女人，以及協助拍攝的另一名女子和攝影師等3人，都可能因此吃上官司。

據英國《每日郵報》報導，事發當時這名裸女大膽地在阿瑪菲主教座堂前，進行幾近全裸露出拍攝，並擺出多個性感姿勢。現場還有攝影師進行拍攝作業，另外還有一名協助裸女的女子，他們就當場旁若無人的進行拍攝，只見可洛絲全身脫光光，僅用紅布遮點辣洩春光，這離奇的一幕已經引起附近人們的注意。

由於該教堂是知名觀光景點，因此附近還有不少小攤販、咖啡廳和餐廳，現場有不少民眾衝出來，圍觀3人的拍攝過程，甚至還有多位大叔興奮圍觀，並拿起手機紀錄，之後這起風波引起了警方的注意，這3人都遭到警方問話，警方表示這3人進行違規拍攝，不過他們辯駁，這些照片僅是為作「私人紀念」，沒有要放在社群平台。

另外報導指出，這名裸女就是加拿大28歲網紅可洛絲（Savahnna Cross），在旁協助拍攝的女子，則是英國29歲女子霍普森（Jemma Hopson），據悉霍普森還是英國警察，她和可洛絲是朋友關係，兩人原定到義大利為朋友慶生。