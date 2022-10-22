去年因考量疫情而停辦的「新北市政府多元防災宣導日活動」，今年疫情趨緩後，又恢復舉辦，今天上午特別在萬里區臺電北部展示館盛大舉辦，由新北市副市長謝政達主持，消防局黃德清局長、萬里區粘雪琴區長等首長及在地仕紳等出席，這是這項活動是新北市年度防災盛事，場面相當熱鬧。

上午「新北市政府111年多元防災宣導日活動」安排有多樣豐富的闖關宣導攤位及摸彩活動，讓民眾於活動中學習核安及各項防災知識，設攤單位包括行政院原子能委員會、台灣電力股份有限公司、國軍第六軍團指揮部及金山、萬里、石門、三芝區公所與市府相關局處，宣導主題包括核安民眾防護宣導、水土保持防災知識、房屋健檢及耐震結構安全觀念、救災物資自儲觀念宣導、海嘯及核子事故警報聲響宣導、CPR相關知識及教學、性別平等宣導等。

「知識小學堂挑戰」活動，以學習單方式，設計防災及核子事故相關題目，參與民眾可藉由攤位宣導內容或手機查詢等方式完成學習，繳交學習單並全部答對者可獲得限量好禮。(新北市消防局提供)

「知識小學堂挑戰」活動，以學習單方式，設計防災及核子事故相關題目，參與民眾可藉由攤位宣導內容或手機查詢等方式完成學習，繳交學習單並全部答對者可獲得限量好禮，

另創新安排「知識小學堂挑戰」活動，以學習單方式，設計防災及核子事故相關題目，參與民眾可藉由攤位宣導內容或手機查詢等方式完成學習，繳交學習單並全部答對者可獲得限量好禮，主持活動的謝政達副市長也在現場提供闖關民眾答案，與民眾開心互動，讓參與的民眾都能在輕鬆愉快的氣氛下完成闖關，並將豐富的獎品帶回家。

謝政達表示新北市境內有核一、核二廠，雖然目前逐步朝向除役方向進行，但於完全除役前，核安工作仍不容鬆懈。(新北市消防局提供)

今天活動將核安與防災宣導結合寓教於樂的各項體驗活動，讓參與民眾深刻了解防範各類天然及人為災害的正確知識，建立起正確防災觀念，進而強化平時的防災準備，落實全民防災的目標。

謝政達表示新北市境內有核一、核二廠，雖然目前逐步朝向除役方向進行，但於完全除役前，核安工作仍不容鬆懈，新北市特設置核能安全監督委員會，監督台電公司落實各項核安工作。並積極辦理應變人員訓練、加強EPZ範圍民眾宣導，並結合防災社區普及大眾核安知識及核子事區域防災社區民眾防護宣導，另辦理年度核能安全演習及學校疏散至接待學校演練，藉由落實各項演練、宣導加強民眾防災與核安意識。