「2022搖滾台中」活動於今（22）日中午10點50分開始，至明日晚間9時40分。台中市市長盧秀燕為活動拍攝宣傳海報，也特別用雙手比出「搖滾手勢」顛覆過往形象，讓盧忍不住自嘲：「每次比Rock手勢，我也怕被笑是『蓮花指』。」並用可愛的語氣問網友們：「今天這樣，你給過嗎？」

盧秀燕昨日在臉書發文表示，「2022搖滾台中」活動於今、明兩日在文心森林公園（台中市南屯區文心路一段289號）舉辦，今日開放時間為中午10點50分至晚間9時30分，明日則為中午10時50分至晚間9時40分，演出陣容包括魏如萱、麋先生等多組藝人及團體。

盧秀燕刊出她特別為活動拍攝的宣傳海報，打趣表示：「嘿！週末準備好開始Rock了嗎？每次比Rock手勢，我也怕被笑是『蓮花指』。今天這樣，你給過嗎？」

對此，盧秀燕喊話，台中最Rock的「搖滾台中」就在這兩天，她知道大家已經蓄勢待發，快趁今晚把好活動分享給更多朋友，邀請他來與大家一起「搖滾」一下。