侯友宜談到自己攻讀博士的心聲，就是為了要研究犯罪者的犯案模式，藉此快速抓到壞人。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今出席三重區嘉義同鄉會活動時，談到自己攻讀博士的心聲，就是為了要研究犯罪者的犯案模式，藉此快速抓到壞人，而他的論文指導教授前警大校長蔡德輝、教授黃富源也現身站台，為他背書「論文絕對沒有抄襲」。

侯友宜致詞時開玩笑說，蔡德輝、黃富源真的是六親不認，沒在顧及鄉親情誼，照樣「電」他，但他也都非常感謝兩人的指導，教授說怎麼做就怎麼做，不會有其他意見。

侯友宜說，他是台灣辦重大刑案的人中，歷史上槍戰打最多，也是抓最多重大要犯的人，是靠自己雙手加上不怕死的精神，才能抓到這麼多罪犯。

侯友宜表示，他為了破性侵案，要加以研究，才會回去官校讀書，就是為了縮小偵查範圍，了解犯罪習性，「讀書是為了讀有用的書，不是為了博士學位，做事情要用在社會」。

蔡德輝強調，侯友宜的論文絕對沒有抄襲，因為侯寫的「台灣地區性侵害殺人犯罪之研究」是全台第一本，要去哪裡抄？而侯友宜論文不管是研究方法或是參考資料都很好，他和黃富源可以為侯背書。

蔡德輝指出，在那個年代，最厲害的不是第一名，而是全勤獎，完全不能請假，其中一人就是侯友宜，而侯友宜做事很實在負責，希望大家一起支持。