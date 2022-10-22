國民黨市長候選人謝龍介今幫蔡淑惠站台。(謝龍介競選團隊提供／曹婷婷台南傳真)

民眾黨市議員候選人江明宗(前排右二)今成立競選總部。(江明宗提供／曹婷婷台南傳真)

國民黨台南市長候選人謝龍介、爭取連任的台南市長黃偉哲兩人分別於今明兩天成立競選總部，除了拚自己選舉，今天許多市議員候選人成立競選總部，謝龍介、黃偉哲馬不停蹄趕場，而原定為民眾黨3名議員競總站台的黨主席柯文哲臨時取消南下行程，喊出在野大聯盟的謝龍介說，「我會幫忙台南的小雞」。

謝龍介今天上午一連趕場跑國民黨市議員方一峰、蔡淑惠及李中岑競總成立，他說，雖也獲邀出席民眾黨江國銘的競總，但今天實在分身乏術，接下來仍會找時間陪同拜票。黃偉哲一整天連跑蔡蘇秋金、李偉智、鄭佳欣、呂維胤、朱正軒、余祝青、沈震東及劉米山8名市議員候選人競總成立。尤其，民進黨年底選戰對台南設定目標，不只拚市長連任更要拚議員過半，因此，黃偉哲卯足全力輔選。

民眾黨市議員候選人江國銘、江明宗、蔡宛秦今天成立競選總部，黨主席柯文哲原本排定來台南輔選並陪同掃街、到市場拜票，衝刺選情，但昨晚臨時取消南下行程。少了母雞站台加持，黨籍市議員候選人今天成立競總的場面也失色不少。江國銘上午成立競總，他說，不少鄉親原本很期待看到柯文哲，不免覺得可惜；江明宗則說，柯文哲會規畫選前再來輔選，衝刺選情。

謝龍介打這場選戰拋出「在野大聯盟」，之前也合體民眾黨江明宗、江國銘一起站路口拜票，針對柯文哲臨時取消行程，他說，這次選戰，民眾黨應該是將重點放在台北市、新竹市，因此，他會幫忙照顧「台南的小雞」，畢竟，在野黨必須互相幫忙，才能提升監督制衡力量，為民謀福利。