受尼莎颱風影響，台7線多路段坍方中斷，滯留明池山莊的101人今日已撤離96人，其中5人留守。交通部公路總局第一區養護工程處表示，因日後持續有鋒面來襲，仍有高度致災風險，為工程搶修需要，該路段將封閉至12月31日，期間除救災救護等必要通行外，其餘人車只出不進。

一工處指出，原訂20日接第2批民眾下山，但落石阻礙搶災進度，歷過3天努力，今終於完成便道搶通，除一工處挺進災區前導車外，也協調熱心民間車隊山水及極地救援27輛吉普車、宜蘭消防特搜大隊原留置明池山莊3台救難車共31車，今上午11時45分已接駁扣除警消外的79民眾脫困，其中1名病患由宜蘭特蒐接駁至巴陵，由桃園消防安排救護車後送。

一工處表示，下山民眾後續由新竹監理所調派巴士送往板橋與桃園車站，也針對留守山莊員工及明池派出所員警補充物資與油料，共計運補柴油2000公升、汽油60公升與白米100斤。

一工處也提醒，台7線49.7K災點目前邊坡落石不斷相當危險，後續因持續有鋒面來襲，有高度致災風險，為工程搶修需要，該路段將封閉至12月31日，期間除救災、救護等必要通行外，其餘人車一律只出不進。