北埔鄉農會和北埔鄉公所在北埔慈天宮前舉辦「有柿來找茶」產業文化活動，推廣石柿餅和 膨風茶。（羅浚濱攝）

九降風吹起，進入北埔鄉限定美味石柿產季，北埔鄉農會和北埔鄉公所攜手22日和23日在北埔慈天宮前舉辦「有柿來找茶」產業文化活動，吸引遊客來大啖香Q甜的石柿餅，品茗東方美人茶（膨風茶）的甘潤蜜香！

北埔農會總幹事莊烘岡表示，鄉內栽種石柿面積約25公頃，產區以大湖村和大林村為主，今年因受梅雨影響，柿青產量減少，產量約有20萬斤，柿農都利用九降風和日照曬乾，遵循古法製作的石柿餅，甜度都在14度以上，品質和口感極佳。

做石柿餅有40年經驗的大湖村長劉金庭指出，30多年前北埔石柿餅盛極一時，種植面積超過100公頃，因農村人口老化，加上製作石柿餅的工時和作業繁瑣，年輕人多不願回鄉賺這種辛苦錢！

在大湖村六塘的「黃阿海柿餅」規模最大，黃姓柿農說，10月中旬進入石柿產季，採摘8、9分熟的石柿，後用手工方式削皮去蒂，晴天時拿到戶外，靠九降風和陽光脫水曬乾，來回要曬5到7天，常有遊客來拍照打卡！

22日和23日「有柿來找茶」產業文化活動，推廣北埔石柿餅和膨風茶，有7條農村小旅行路線，農會並新推出文創保溫保冷袋，主打清新風格，容量足夠容納適當商品，兼具時尚。

同時，有最受親子喜愛的寶寶搬搬樂比賽，讓參賽寶寶飆爬搬膨風茶葉，搶萌主寶座，第4屆膨風擂台賽成人與學童也將上台打嘴鼓說故事。

此外，還有連闖5關集滿5個關卡印章就能兌換精美獎品、茶席體驗、窯烤PIZZA、柿柿如意DIY、趣味遊戲等活動，讓遊客逛農產市集，走訪北埔老街古蹟，感受濃濃的客家人文風情。