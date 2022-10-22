很不容易的軍港遷移！民進黨基隆市長參選人蔡適應今(22)日在臉書感謝基隆港務分公司等多個單位，以基隆的發展為第一優先，合力將軍港遷移完成。

蔡適應在臉書指出，他和基隆市長林右昌合作，從他到國會的第一天，就開始為了軍港遷移的計畫努力，將過去政府空談20幾年的計畫，透過基隆港務分公司、海軍131艦隊、基隆市政府都市發展處、國有財產署等多個單位，密集的開會溝通、營區先建後拆、港區規劃調整等，感謝各個單位都能以基隆的發展為第一優先，合力將軍港遷移完成。

蔡適應表示，未來東岸的商業開發，會由基隆市政府和國有財產署來主導，搭配基隆港市的特色，做最適宜的商業發展，例如：海洋Outlet Park、飯店業的商業空間等，帶動地方的繁榮和就業機會。

蔡適應也提及，會盡力扮演好港市再進化的推手，讓基隆市民了解，基隆做為重要的海洋城市，基隆的商業機能是可以比肩國際重要的商港城市，「我誓言要讓基隆再次偉大，讓適應的基隆進行式，帶領基隆成為耀眼的海洋城市」。