馬內 和 薩內 分別已為拜仁攻進 5顆進球（圖片來源︰達志影像）

衛冕的拜仁慕尼黑在歐冠晉級16強之後沒有後顧之憂，在各項賽事最近3場全勝，而且攻進14球只丟4球。雖然本場對手是第四位的霍芬海姆，但是以拜仁的實力應該可以輕鬆取勝，本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮大小[客隊]大1.5甚至2.5。

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑 @ 霍芬海姆][10/22 (六) 21:30] [編號 782]

拜仁聯賽10戰5勝4和1負19分排第2，落後榜首柏林聯4分。球隊各項賽事6場不敗，包括近3場球賽全勝。而且歐聯晉級16強後，不用再三面作戰的情況下，拜仁在世界盃11月中下旬展開前，應可全力在德甲衝刺。特別是前鋒三劍俠馬內 Sadio Mane(5球)、薩內 Leroy Sané(5球)和 穆斯亞拉 Jamal Musiala (5球)合作愈來愈好，成功擔起了波蘭名將 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 離開後的進球責任，故本場首選不讓分拜仁慕尼黑勝。

對手霍芬海姆本賽季表現不錯，球隊10戰5勝2平3敗得17分排名第四，積分上只落後拜仁2分。不過霍芬海姆最近6場聯賽只有2勝2平2敗，戰績一般。勉強說各項賽事2連勝，也不過先後在聯賽和德國盃擊敗沙爾克04。本場遇上班霸拜仁，實難以對霍芬海姆感樂觀，本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可選擇大小[客隊]大1.5甚至2.5。

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柏林聯 首席射手 舍拉爾多·貝克 本賽季已攻進 6球（圖片來源︰達志影像）

德甲完成10輪賽事後，榜首依然是柏林聯。該隊本場遇上倒數第一的波鴻，首選不讓分/柏林聯勝，也可考慮大小[主隊]小1.5甚至小0.5。

【足球-德甲】[柏林聯 @ 波鴻][10/23 (日) 21:30] [編號 787]

柏林聯本賽季實在令人驚喜，除了聯賽10戰目前排榜首之外，還領先第二位的拜仁慕尼黑4分，故此不論本場的賽果是怎樣柏林聯仍然可以繼續站在榜首位置。柏林聯各項賽事最近5場全勝，而且5戰都沒有丟球，可見其防守力十分穩定。進攻方面，進球的責任放在射手 舍拉爾多·貝克Sheraldo Becker身上，目前已攻進了6球，佔整隊18個聯賽進球的三份之一。

波鴻本賽季成績則是大倒退，聯賽10戰1勝1平8敗只得4分排最後一名表現令人失望。要留意波鴻目前所得的4分積分全都是在主場所取得的，可見主場之利是球隊最強的武器。可惜是波鴻攻不強守不穩，進球數只得9球是德甲之中最少的、丟球數27球則是最多的，再加上遇上榜首的柏林聯，本場首選不讓分/柏林聯勝，也可考慮大小[主隊]小1.5甚至小0.5

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