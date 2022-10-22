昨(21)晚金鐘獎Lulu（黃路梓茵）與她的師父黃子佼以《婚禮歌手》拿下「綜藝節目主持人獎」而中止金鐘7連槓的Lulu爆哭上台，圈內好友也紛紛獻上祝福，而她的緋聞男友「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫也發文祝賀。

Lulu曾傳出與「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫交往多年，但近期兩人卻都互稱「好朋友」，昨(21)日晚間Lulu得獎消息一宣布，張瑞福就於IG限時動態中發出收看金鐘獎的畫面，恭喜Lulu與黃子佼得獎。

張瑞夫發文恭喜Lulu得獎。(圖/截圖自張瑞夫IG)

昨(21)日在未揭獎前，張瑞夫就有在IG上發文集氣：「最後，真心希望今天晚上那個有好結果，該得獎的人就該得獎啦，不要再莫名奇妙，大家一起幫忙一起集氣一下，好朋友大家都得獎」Lulu的現任老闆陳鎮川也在該貼文底下留下一顆愛心。

Lulu的現任老闆陳鎮川也在該貼文留言一顆愛心。(圖/截圖自張瑞夫IG)

然而，Lulu在金鐘將慶功宴上被問到緋聞男友張瑞夫是否有傳訊息祝賀時，Lulu卻說：「我一直都是單身啊，身邊很多好朋友都有傳簡訊恭喜。」讓外界霧裡看花，且更加好奇兩人的關係。