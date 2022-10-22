台東縣警察局台東警分局1名王姓警員，去年被發現延宕處理車禍事故公文，被記1大過行政懲處後，警局擴大清查，發現王警從去年3月開始，受理民眾報案未依規定程序辦理共14件，其中延宕最長天數達418天，被依公務員懲戒法移送懲戒法院，判處王警休職6個，全案可上訴。

判決書指出，王警2020年於利嘉派出所任職期間，於9月28日受理車禍案件，未依規定陳報分局辦理刑事案件移送程序，經分局獲知啟動查處，並於去年3月調派寶桑派出所，分局召開考績委員會決議將王警記1大過懲處。

台東警分局今年5月19日擴大清查，赫然發現王警從去年3月17日至今年3月22日止，有受理民眾報未依規定程序辦理達14件，包括妨害自由、妨害名譽、過失傷害、詐欺、毀損、侵入民宅、竊盜及搶奪等案件，公文延宕逾期天數最長達418天，最短47天。

分局調查，王警受理民眾報案公文中，去年11月24日受理1件搶奪案，竟未依重大刑通報偵防中心，且未填報刑案紀錄表，核屬匿報。分局今年7月15日召開考績委員會議，認為王警去年雖核予記大過處分，但仍未改善，決議依公務員懲戒法移付懲戒法院。

懲戒法院審理時，王警稱「因對受理案件流程不熟悉，所以受理案件後才會放在抽屜裡，未依規定陳報」。

懲戒法院認為王警違失情節重大，事證明確，嚴重損害政府信譽及影響人民權益，且影響後續司法偵辦，為維護公務紀律，有懲戒必要，判處王休職6個月，全案可上訴。