迪奧戈·若塔 受傷需要養傷8-10週將會缺席11月中的世界盃（圖片來源︰達志影像）

利物浦尋回勝利的軌跡各項賽事3連勝，周六遇上升班馬諾丁漢森林首選不讓分/利物浦勝，也可考慮大小[總分]小2.5甚至3.5。

【足球-英超】[利物浦 @ 諾丁漢森林][10/22 (六)19:30] [編號 641]

利物浦經過早前低潮期後成績近期有所改善各項賽事已經3連勝，當中英超連績兩場取勝，包括擊敗衛冕的曼城。利物浦目前聯賽10戰4勝4平2敗得16分排名第七，仍然落後第五位的曼聯3分。如果要取得下季歐洲賽事資格實在不容有失。

但利物浦在連場大戰後出現傷兵滿營的情況，例如進攻主力、葡萄牙 前鋒 迪奧戈·若塔 Diogo Jota 在對上曼城的比賽中拉傷了大腿肌肉需要養傷8-10週，將會缺席11月中的世界盃。利物浦本場要全取勝的話，本賽季加盟的烏拉圭前鋒 Darwin Núñez 努涅斯 需要更努力不可，剛剛周中對上西漢姆聯的比賽他終於攻進在安菲爾德球場的第一顆進球。

幸好利物浦本場的對手諾丁漢森林在晉升到英超之後，一口氣簽下了21名新球員，可惜正正因新球員太多，球隊成績不理想，聯賽11戰1勝3平7敗只得6分排在倒數第一位，難怪有傳主師史特夫·庫珀 Steve Cooper 隨時被解僱。不過要留意是利物浦本賽季在歐冠比賽前的聯賽成績不太好，這3場的聯賽都沒有取勝，幸好對手是森林，故本場首選不讓分/利物浦勝，也可選大小[總分]小3.5甚至2.5。

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哈蘭德 只是有一場沒進球就被說進入進球荒階段可見大家對他的期望（圖片來源︰達志影像）

曼城前鋒哈蘭德 Erling Haaland 在上場聯賽對利物浦時沒有進球，但他在聯賽10場其實已進了15球。本場遇上近況低沉的布萊頓，又是這位挪威中鋒發揮的好時機，本場首選不讓分曼城勝，也可選擇大小[總分]大2.5。

【足球-英超】[布萊頓@ 曼城][10/22 (六)22:00] [編號 642]

曼城在上場聯賽作客 0:1 敗給利物浦後，英超覽再沒有不敗之師。曼城落敗後，聯賽10戰7勝2平1敗得23分排名第二，落後兵工廠4分。另外，由於兵工廠周中要在踢歐霸盃補賽，原本周中曼城對兵工廠的聯賽要延期，也令「藍月」的球員罕有可休息，全力準備今場對布萊頓的聯賽。

布萊頓則是最近英超最低沉的球隊之一。球隊近4場聯賽不勝，成績2平2敗，聯賽則10戰4勝3平3敗得15分已經跌到第八位。布萊頓最大問題是前主帥 波特 Graham Potter 在9月改投切爾西，接任的義大利籍教練 德澤比 Roberto De Zerbi 似乎仍在適應期，除了首戰3:3打平了利物浦之外，最近3場聯賽不勝，3場更是沒有進球，狀態如此低沉，本場遇上以逸待勞的曼城實在不樂觀。本場首選不讓分/曼城勝，也可選擇大小[總分]大2.5或大小[客隊]小0.5。

推薦︰ <足球>642布萊頓 @ 曼城 不讓分/曼城勝、大小[總分]大2.5。