救國團號召國內912個公益團體代表及各黨派立法委員共35名，連署支持「全國公益日」，22日正式宣布「全國公益日」成立。（救國團提供／張立勳台北傳真）

救國團22日在台北花博公園入口廣場舉辦「全國公益日」活動，由救國團召集人吳清基、主任葛永光及救國團之友聯誼會總會長劉招明共同主持，邀請全台各地多個公益單位共同響應。葛永光表示，救國團近年大力推動「全國公益日」，倡導「人人做公益、時時做公益、處處做公益」，希望喚起青年與社會大眾對土地的連結與感情，共同守護台灣的美好，經救國團號召，國內共有912個公益團體代表，及各黨派立法委員共35名連署支持「全國公益日」，活動中正式宣布「全國公益日」成立。

今年救國團「全國公益日」主題為「公益台灣，擁愛飛翔」，活動內容包括邀請台灣本島17個縣及直轄市公益團體代表，一起打造台灣關懷城堡，並在會場設置公益嘉年華主題攤位，以傳達紮根、深耕台灣的公益理念，另安排各界兒少單位、新住民團隊、原住民學童等進行節目表演，展現台灣生生不息的生命力。

此外，今年由救國團新北市團委會號召多個兒少團體幫助偏鄉弱勢兒童圓夢，盼將台灣這塊土地的善念源源不絕地傳遞下去。現場也結合救國團全國捐血連線行動安排捐血車，鼓勵民眾踴躍捐血，協助舒緩疫情血荒。

吳清基表示，救國團所堅持的公益志業，正是台灣社會的希望工程，真正的公益是能帶給人幸福感、滿足感和成就感的，關懷社會之餘，參與者的精神及生命價值也會變得富裕。

他指出，救國團是一個打造「幸福人生」的健康團體，今年救國團的「全國公益日」透過結合公益團體及號召社會大眾，共同支持「以公益守護台灣」的理念和行動，期盼社會公益散布到台灣的每個角落，幫助更多需要的人，歡迎大家一起加入救國團的公益服務，為社會帶來善良的正向循環。

葛永光說，善的力量需要大家一起來灌溉與守護，近年來救國團積極轉型，並定位為「以公益為主的服務型社會企業」大量推動公益活動，成為一個跨黨派、跨宗教、跨族群、跨階級的全民團體。特別在疫情期間，救國團站在第一線配合政府協助防疫工作，各縣市救國團單位及義工也持續捐血及捐贈物資，獲得政府和社會各界的肯定。

他強調，救國團是為國家而生的，任務就是協助政府，推動許多福國利民政策，救國團每年在全台各地投入公益服務，其中包含「扶弱送愛．傳愛台灣」的弱勢民眾關懷行動、有愛無礙．關懷台灣」陪伴身障者走出戶外、「守護記憶．健康樂活」關懷失智症行動等，今年參與及受助者超過74萬人，此外「義工有愛，熱血台灣」捐血活動總計募得4萬2790袋熱血，「張老師」青少年心理健康講座服務了6萬7744人，1980輔導專線也幫助了6萬2400人，每年的急難扶助金也幫助許多需要的民眾度過生命難關。

葛永光呼籲大家一起來參加30日下午2時由救國團在凱道舉辦的「公義、自由、和平、救國」大遊行，他指出，救國團從過去到現在一直都是不分黨派、不分族群的全民團體，發起這次遊行的目的是希望政府能聽到民眾的心聲，另一方面也號召社會大眾共同表達對台灣現況的憂心，同時為台灣的未來祈福，屆時歡迎各界人士共同參與響應。