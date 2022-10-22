洄瀾國際文教會館總經理陳厚穎很感恩能有機會在疫情期間付出。（慈濟醫院提供）

台灣邊境開放，花蓮一般防疫旅館陸續解除後，徵用195天的加強型防疫旅館「洄瀾國際文教會館」也正式完成任務解除，衛生局長朱家祥指出，在疫情緊張期間，花蓮縣確診率雖排全國第3，死亡率能在第11且持續下降，這過程加強型防疫旅館扮演很重要的角色，讓醫院可以全力投入照顧中重症確診病人。

今年3月下旬台灣進入大規模Covid-19感染，確診人數不斷飆升，縣府與衛生局為紓緩醫療收容量能，4月中旬徵用「洄瀾國際文教會館」做加強型防疫旅館。朱家祥指出，當時部立花蓮醫院因發生院內感染，很感恩有花蓮慈院緊急接手，進駐旅館服務，這是非常重要的安定力量。

朱家祥、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、洄瀾國際文教會館總經理陳厚穎等3方代表互道感恩與祝福。

朱家祥也說，半年期間，花蓮加強型防疫旅館館共收治2034個確診者，花蓮慈院在承接的187天，確診者總服務達13679人日數，提供視訊門診403人次、視訊急診35人次，後送醫院治療19人，提供護理人力達18888小時等。

護理部主任鍾惠君指出，支援加強型防疫旅館的護理師自我定位是「歡喜團」，團長是王淑貞副主任，因每個護理師有不同的專長，所提供的照顧服務更是人盡其才，並提供慢性疾病衛教。

隨著中央疫情指揮中心政策逐步調整，最後一波住進花蓮縣加強型防疫旅館的住民已於22日解隔。朱家祥指出，位在太平洋畔的洄瀾國際文教會館經過一番清消、整理之後，即可回復原先的海景旅館功能。