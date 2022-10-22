美國總統一再表示，他沒有向烏克蘭派遣美軍的計劃，但媒體報導美國陸軍第101空降師已準備好進入烏克蘭，以防止莫斯科和基輔之間的緊張局勢進一步升級或北約成員國遭到襲擊。

綜合外媒22日報導，101空降師副指揮官盧巴斯準將（Brigadier General John Lubas）說：「我們已準備好保衛北約的每一寸土地。」部署到羅馬尼亞的第2旅級戰鬥隊（2nd Brigade Combat Team）指揮官馬泰德斯上校（Colonel Edwin Matthaidess）指出，他們一直在「密切關注」俄羅斯軍隊。「建立目標以進行練習」並進行「準確還原戰爭中正在發生的事情「的演習」中」

美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）新聞指出，「總的來說，來自肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）的第101空降師基地的大約4,700名士兵已被部署到加強北約東翼， 「指揮官們反復告訴《哥倫比亞廣播公司》，他們隨時「準備好戰鬥」，當他們在那裡保衛北約領土時，如果戰鬥升級或北約受到任何襲擊，他們已經做好了越過北約邊界進入烏克蘭的充分準備，」

今年2月24日，俄羅斯總統普丁因應頓巴斯各2個共和國領袖的要求宣布了一項特別軍事行動。作為回應，西方對俄羅斯實施了重大制裁。此外，西方國家開始向基輔提供武器和軍事裝備，目前估計總價值達數十億美元。不過，美國總統拜登一再表示，他沒有向烏克蘭派遣美軍的計劃。