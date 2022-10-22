32歲韓國花滑女王金妍兒在今年7月宣布婚訊，將在10月與小5歲的27歲聲樂家男友高祐琳結婚，而近日高祐琳的經紀公司「BEAT INTERACTIVE」今公開4張小倆口的婚紗照，可看出身穿美國品牌「Oscar de la Renta」要價1535萬韓元（約38萬元台幣）的黃色禮服，小倆口站在寬闊的草原上背面入鏡，婚禮地點選在名人最愛的新羅飯店，消息一曝光後，眾多粉絲紛紛表達祝福。

金妍兒是全球首位完成冬季奧運金牌等4大國際賽大滿貫的女單滑冰選手，並於2010年溫哥華冬季奧運花式滑冰女子單人滑冰，以短曲項目、長曲項目合計總成績228.56分刷新歷史最高分紀錄，是不少韓國男星心目中的完美女神，包括男神趙寅成、「2PM」尼坤、「CNBLUE」隊長鄭容和、李準都曾公開表示金妍兒是自己的理想型。

金妍兒是許多男星的夢中情人。(圖/BEAT INTERACTIVE)

金妍兒和高祐琳兩人相差五歲，這段姊弟戀終成眷屬。(圖/BEAT INTERACTIVE )

她即將嫁給小5歲的聲樂家男友高祐琳，他畢業於韓國第一學府首爾大學聲樂系，2017年參加JTBC選秀節目《Phantom Singer 2》奪冠，組成Forestella出道。他2018年隨Forestella擔任All That Skate的表演嘉賓，結識金妍兒展開交往。小倆口今年7月被《THE FACT》拍到雨中甜蜜勾手約會，戀情因此曝光，同時宣布10月步入禮堂。