前立法院長、蔡其昌競選總部主委蘇嘉全表示，台中市不能再耽誤，不能再花4年不發展，不能讓全台排行17名的市長來當市長。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部22日成立，總統蔡英文親自到場授旗，現場湧入近萬名支持者，場面熱鬧。蔡其昌競選主任委員蘇嘉全表示，台中市不能再耽誤，不能再花4年不發展，不能讓全台排行17名的市長來當市長。

蔡其昌競選主任委員蘇嘉全一上台，就對台下支持者表示，最後35天，大家心理準備好了嗎？他看到今天場內場外都擠滿人，大家不怕日曬，都要來給蔡其昌鼓勵，如果這個氣勢持續延續，蔡其昌就會當選。

蘇嘉全說，自從民進黨提名蔡其昌後，他全市走透透，並宣示12大建設，針對山海屯及市區的發展和建設有很好的藍圖，看到他規劃這麼好，如交給他當市長，一定能打造不一樣的台中市。

他也說，四年來台中市已經不能和其他六都比，因為市長沒辦法向中央拿資源，縣市長不能分藍綠，要和立委合作，但台中市現任市長，不跟中央商量如何推動台中市的發展；但蔡其昌就不會，他任立委以及做立法院副院長對中央部會都很了解，台中市不能再耽誤，不能再花4年不發展；不能讓全台排行17名的市長來當市長。

蘇嘉全也說，站在國家的角度，現在烏俄戰爭牽動國際局勢，台灣也有壞鄰居，它不讓台灣參加國際任何組織，還說台灣是它們的，沒主權、不是國家，但台灣有國會，還有選舉。

他懇請支持者在這次市議員選舉讓民進黨當選多一點，並讓蔡其昌當市長，就能向世界看見台灣守護民主的決心，不用刀槍就能用選票的力量展現台灣意志。