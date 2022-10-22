踏入秋天正是秋蟹的季節，Uber Eats優市今年就和「傳統市場」商家合作夥伴祭出秋蟹專區，將秋季最常被許願的大閘蟹、花蟹、紅蟳等高達30種熱門品項，即日起限時開賣，只要一鍵下單，傳統市場當天現撈的活體海鮮直送到家，像南松傳統市場攤商合作夥伴祭出蟹中之王「大閘蟹」、享有低脂高蛋白之稱的頂級滋補聖品「黃金蟹」等新鮮秋蟹以外，還有老饕不能錯過的「天然自取蟹膏蟹黃」，以真空包裝方便隨餐拌飯，30日前Uber Eats 上合作傳統市場夥伴「秋蟹季」專區指定生猛海鮮依照當日價格，優惠8折起。

Uber Eats 攜手「傳統市場」商家合作夥伴祭出秋天必吃產地直送活體蟹—— 黃金蟹、大閘蟹。（Uber Eats 提供）

Uber Eats 優市24小時即時送，搭配生鮮食材也能端出居家版「秋蟹饗宴」。（Uber Eats 提供）

另外27日前還有優市「秋蟹祭」專區更享7折起優惠，端出24小時隨點即送的各式季節限定秋蟹，包括空運來台「江南頂級空運活體大閘蟹」，又或是「冷凍軟殼蟹」一組3至4入選擇，更可於 Uber Eats 優市隨單點購檸檬、老薑、醋、沙茶醬、白胡椒等調料、配菜，「秋蟹祭」專區內螃蟹、蟹製品最低7折起，台北、新北、桃園、台中、新竹12間優市也提供秋蟹優惠活動，輸入「優市好秋」，31日前消費滿599元即享 8 折優惠，單筆訂單最高可折抵120元；優市首購用戶輸入「首購優市」，消費滿 200元即享一次性 6 折優惠，單筆訂單最高折抵 150元。