北部天氣放晴，不過東北角地區仍有雨勢，但澆不息22日極北點富貴角燈塔騎遊活動400名車友的熱情，金鐘小提琴手康妮媚、單車國民女友曾晴、單車女神Penny擔任領騎嘉賓，和車友們以自行車慢旅騎乘方式，體驗不同的單車旅遊文化。

這次活動邀請到運動主播林柏妤擔任活動主持人，與車友互動炒熱現場氣氛，並由金鐘小提琴手康妮媚、單車國民女友曾晴、單車女神Penny擔任領騎嘉賓，一路沿著台二線前往中角灣國際衝浪基地補給，享用皇冠海岸觀光圈特色美食冰烤地瓜，再體驗萬金自行車道的北段至金山老街後原路返回，最後，進到極北點富貴角燈塔由灣塔自行車道回到白沙灣遊客中心，完騎車友可獲得INFiNi前後車燈組，並為響應環保與永續將提供電子完騎認證讓車友們為今天的活動留下美好紀念。

北觀處陳美秀處長表示，近年來北觀處積極打造優質自行車旅遊環境，優化16條多元路線，推動低碳旅遊，今年更串連皇冠海岸觀光圈業者與在地社區推出自行車深度體驗小旅行，讓領騎人員帶領遊客透過自行車深入北海岸，細細領略北海岸的美景、美食與地方人情味，歡迎大家隨時來到北海岸跟我們一起踩動踏板探訪極北點與皇冠海岸觀光圈。

單車女神Penny已經有10年的自行車經驗，對北海岸地型地貌同樣如數家珍，她說：「因為北海岸一向是台灣北部車友要練平地的經典路線，過去我也常在這裡練車，但總沒有在極北點富貴角燈塔停下、好好欣賞風景，趁著這次活動特別上去燈塔瞭望一望無際的海洋，風景實在太美了！」

交通部觀光局副局長周廷彰（右2）和北觀處長陳美秀（中）開心合照出發。（北觀處提供）